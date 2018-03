Grupo está próximo de franceses O ano foi intenso para a Companhia Brasileira de Teatro. Além de duas estreias - Oxigênio e Isso Te Interessa? -, a agenda incluiu apresentações do grupo ao redor do País. Em outubro, já está prevista uma turnê pelo Nordeste, com ao menos três montagens do repertório. O percurso, que começa em João Pessoa, passa por Campina Grande, Salvador, São Luís e Fortaleza.