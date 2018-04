Grupo Eagles lança primeiro álbum gravado em estúdio em 28 anos O grupo de rock norte-americano Eagles vai lançar "Long Road Out of Eden", seu primeiro álbum completamente gravado em estúdio em 28 anos, em outubro, anunciou na quarta-feira a Universal Music Group. A banda líder de vendas, responsável por sucessos como "Hotel California" e "Life in the Fast Lane", separou-se em 1980, mas se reuniu novamente 14 anos mais tarde e, desde então, vem se apresentando em turnês intermitentes. A Universal vai distribuir o novo álbum fora da América do Norte. Nos Estados Unidos, ele será lançado nas lojas da Wal-Mart e da rede varejista Sam''s Club, e também no Web site da banda, www.eaglesband.com. "Long Road Out of Eden" chegará às lojas do restante do mundo em 29 de outubro e nos EUA, no dia seguinte. O primeiro single do álbum, "How Long", já fez sua estréia em vídeo e nas rádios. "É raro ter a oportunidade de nos envolvermos com uma banda da estatura dos Eagles, que definiu a música popular de tantas maneiras", comentou Lucian Grainge, executivo-chefe da Universal Music Group International. Composta por Glenn Frey, Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit, a banda lançou seu último álbum de novas canções gravado em estúdio, "The Long Road", em 1979. Seu álbum "Their Greatest Hits 1971-1975" é o mais vendido na história da indústria musical nos Estados Unidos, segundo a Universal: vendeu mais de 29 milhões de cópias. A banda já vendeu ao todo cerca de 120 milhões de álbuns em todo o mundo.