Grupo de comunicação Tribune sai de concordata após 4 anos de reorganização

A companhia com sede em Chicago, nos Estados Unidos, disse no domingo que seu portfólio vai incluir oito grandes jornais diários e 23 emissoras de televisão.

Os controladores do Tribune, que inclui os fundos de hedge Oaktree Capital e Angelo, Gordon & Co, além do JPMorgan Chase, pretendem vender a maioria, se não todos, dos jornais do grupo e já tem manifestações de interesse pelo The Los Angeles Times, The Orlando Sentinel e outros, segundo a Reuters havia informado.

O Tribune deverá focar na construção de suas próprias operações de TV. Em seu portfólio, a empresa possui a WGN America, um sistema de notícias das emissoras de TV do grupo em Chicago que transmite a cabo e satélite para mais de 76 milhões de domicílios nos Estados Unidos.

As operações de TV do grupo devem responder por 2,85 bilhões de dólares da avaliação total de 7 bilhões de dólares da companhia, enquanto que os ativos de publicação devem representar 623 milhões de dólares, de acordo com um relatório de sua consultora financeira, a Lazard.

(Por Ashutosh Pandey e Liana B. Baker)