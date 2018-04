Grupo Corpo mostra nova coreografia em agosto em SP O balé do Grupo Corpo estreia em agosto novo espetáculo no Teatro Alfa, em São Paulo. Depois de "Breu", de 2007, balé marcado pela preponderância de movimentos de chão, o grupo apresenta "ímã", a nova coreografia de Rodrigo Pederneiras. Com música do + 2, trio formado por Domenico, Kassin e Moreno, o espetáculo é pontilhado com duos e caracterizado pela alternância constante entre o cheio e o vazio na ocupação do espaço cênico. A temporada começa no dia 5 e se estende até o dia 16.