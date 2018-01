Grupo Corpo faz primeira turnê asiática A companhia mineira de dança contemporânea Grupo Corpo apresentou com sucesso no sábado, no Dans Festival 2006 de Cingapura, as obras Parabelo e Lecuona. "As pessoas de outros países que não conhecem nosso trabalho pelo menos conhecem o nome da companhia", afirmou o coreógrafo Rodrigo Pederneiras. A escolha de Parabelo e de Lecuona foi feita com os organizadores do festival, que terminou ontem. Parabelo é um trabalho sobre o sertão brasileiro e Lecuona, que se baseia nas canções do cubano Ernesto Lecuona, é feita de duos. O Grupo Corpo segue nesta segunda-feira para Seul e depois para Taipé e Macau, destinos que completam sua primeira turnê asiática.