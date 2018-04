Grupo Corpo abre temporada de dança no Teatro Alfa

O ímã é um objeto com conhecida capacidade de atração, mas também repele - na tentativa de contato entre polos iguais. Esta lei da física é a inspiração de Imã, espetáculo inédito do Grupo Corpo, de Minas, que abre a Temporada Alfa de Dança nessa quinta-feira, 6, logo depois da consagrada ‘Bach’. As duas coreografias são de Rodrigo Pederneiras.

Cena da coreografia "Imã", do Grupo Corpo. Foto: Divulgação

Diferente de ‘Breu’, o último espetáculo da companhia, ‘Imã’ é um trabalho leve, com poucos passos no chão - os bailarinos ficam no ar, apoiados em barras verticais. "A polaridade foi o ponto de partida", diz Rodrigo. "E cheguei aonde queria." A trilha alegre, com bossa nova, é assinada pelo trio Moreno Veloso, Domenico Lancellotti e Kassin. O cenário é feito de luz - uma nova tecnologia muda a cor do ambiente em gradações muito sutis.

A Temporada Alfa ainda inclui apresentações da Cia. de Dança Déborah Colker, com 4 por 4, de 21 a 25 de agosto. Na sequência, os aguardados espetáculos Café Müller e A Sagração da Primavera, da Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, de 24 a 26 de setembro.

Como parte do Ano do França no Brasil, o Ballet National de Marseille mostra Métamorphoses de 2 a 4 de outubro. A Cia. de Dança Quasar, de Goiás, apresenta seu novo trabalho, Céu na Boca, nos dias 17 e 18 de outubro. Também serão exibidas as coreografias Gnawa e Polígono, da São Paulo Cia. de Dança, em outubro, nos dias 22 e 25.

O encerramento da temporada fica a cargo do Ballet Preljocaj, com o espetáculo Blanche Neige, também francês, de 6 a 8 de novembro.

Ainda há pacotes para os sete espetáculos, a partir de R$ 203.

Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Quando: 4ª e 5ª, 21h. Cc.: todos. Quanto: