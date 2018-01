Grupo Coldplay lança novo álbum em 17 de junho

O grupo Coldplay lança seu quarto álbum, Viva La Vida or Death And All His Friends, pela Capitol Records, no dia 17 de junho. O novo trabalho é composto por dez faixas - como Life In Technicolor, Cemeteries Of London e Lost! - gravadas em Londres, Barcelona e Nova York, ao lado dos produtores Brian Eno e Markus Dravs. Viva La Vida or Death And All His Friends sucede o álbum de enorme sucesso X&Y, que vendeu 10 milhões de cópias desde seu lançamento, em 2005. As informações são do Jornal da Tarde.