Grupo Caldeirão faz intercâmbio cultural na Índia O Grupo Caldeirão, companhia teatral com 19 anos de existência e pertencente à Cooperativa Paulista de Teatro, vai participar de um Intercâmbio Cultural na Índia com a Companhia Koothu-P-Pattarai. A equipe brasileira ficará alojada na sede da companhia anfitriã até o dia 29 de abril, para uma série de atividades conjuntas, entre elas, ensaios, treinamentos, oficinas e discussões acerca do fazer teatral. O Grupo Caldeirão também apresentará espetáculos de seu repertório, como Histórias Que o Mundo Conta, Contos da Boca para Fora, O Pequeno Retábulo de Dom Cristóvão, e exibirá ainda uma produção inédita.