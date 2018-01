Grupo brasiliense encena peça de Edward Albee Realizado pelo Sesc-São Paulo, o projeto Primeiro Sinal tem como objetivo dar visibilidade a artistas que se iniciam na cena teatral. Mas isso não se traduz em desculpa para o vale tudo e a precariedade nos moldes do Fringe do Festival de Teatro de Curitiba. No Primeiro Sinal há curadoria e a idéia é trazer artistas que, mesmo principiantes, prometem não só inquietação como boa formação e talento. Foi o critério que norteou a escolha do grupo brasiliense A Muleta, criado na Universidade de Brasília (UnB) que apresenta a partir Desta quarta-feira no Sesc A História de Jerry e o Cachorro ou A História do Jardim Zoológico, de Edward Albee. A montagem nasceu dentro da UnB, onde Diego Bresani ingressou em 2003 para um curso de direção. "Num primeiro momento dirigi uma cena desse texto, A História do Jardim Zoológico, na forma de um esquete", diz Bresani. "Como a recepção foi boa, depois trabalhamos a peça inteira." O espetáculo saiu do muros da Universidade, passou por festivais universitários e pelo circuito teatral de Brasília, no qual recebeu cinco indicações ao Prêmio Sesc de Teatro Candango: espetáculo, diretor, ator (para Rodrigo Fischer e Márcio Minervino) e trilha sonora (Kalley Serraine). Levou o de ator para Minervino e trilha sonora. Nessa peça de Albee dois homens se encontram num banco de praça. São personagens urbanos de personalidades opostas. Peter (Fischer) é o cidadão bem casado e bem empregado, em dia com seus impostos e, aparentemente, guiando sua existência sobre a terra. Jerry (Minervino) é um sujeito solitário e entediado. No banco da praça, mais do que puxar conversa, ele vai puxar Peter para o um jogo perigoso. Por que a alteração do título? "Há um cachorro no texto, mas nós o duplicamos, de certa forma, ao valorizar a idéia de um homem conduzido por outro, feito um cão", diz Bresani, em conversa por telefone, de Brasília. Ele credita o sucesso da peça à plena identificação da platéia brasiliense. "De forma sutil, sugerimos que a história se passa em Brasília. Todos nós, do elenco, crescemos aqui. Esta cidade é propicia a comportamentos bizarros. Tudo é muito distante, há muita solidão em Brasília, é preciso andar muito para chegar a uma padaria", diz. "Esse encontro entre realidades opostas, entre um funcionário público e um sujeito muito solitário e meio psicótico é bem possível por aqui." A História de Jerry e o Cachorro ou A História do Jardim Zoológico. 60 min. 16 anos. Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista - Espaço Décimo Andar. Av. Paulista, 119, 11-3179-3555. 4.ª e 5.ª, 19 h. R$ 8. Até 15/3