Grupo brasileiro em festival inglês A companhia teatral brasileira Bufomecânica vai participar, em maio, do World Shakespeare Festival na Inglaterra. O grupo apresentará Duas Rosas para Ricardo III, espetáculo que combina teatro e música recriando os violentos eventos da histórica Guerra das Rosas a partir de referências ao carnaval. A peça, com direção de Cláudio Baltar e Fábio Ferreira, será encenada em português e terá legendas em inglês. Duas Rosas para Ricardo III foi comissionada pela Royal Shakespeare Company para o festival dedicado ao dramaturgo inglês. As apresentações do grupo ocorrerão entre 7 e 21 nas cidades de Stratford-upon-Avon e Londres.