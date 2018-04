Grupo Arirê se apresenta no Crowne Plaza

O grupo vocal Arirê ('cantar' em tupi) apresenta nesta quarta-feira, 31, às 21 horas, no Crowne Plaza, o repertório que fará parte do terceiro CD do quarteto feminino, composto por Ana Amélia, Mônica Olivetti, Selma Boragian e Virgínia Rietmann. De Inimigo do Batente (Wilson Batista) a O Rouxinol (Gilberto Gil), de Canto de Xangô (Baden-Vinícius) a In the Mood (Garotos da Lua), o Arirê faz uma homenagem a grandes compositores da MPB com arranjos vocais refinados e criativos. Ao violão de sete cordas, o grupo terá a companhia de Edmilson Capelupi. A direção musical é de Fernando Faro. Arirê no Crowne Plaza. R. Frei Caneca, 1.360, tel. 3289- 0985. Quarta-feira, às 21 horas