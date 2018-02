Grupo americano de jazz em havana

A Jazz at Lincoln Center Orchestra, que promove esse gênero em Nova York, se apresentará pela primeira vez em Cuba entre os dias 5 e 9 de outubro. O evento será promovido pelo pianista cubano Chucho Valdés. A informação foi divulgada anteontem pela imprensa americana, reproduzida pela cubana. Em Havana, o grupo se apresentará sob a direção de Wynton Marsalis no teatro Julio, com a participação de outros artistas cubanos. / ANSA