Gruff Rhys faz show no Studio SP

É a quarta visita ao País, lembra vagamente o simpático e avoado Rhys, ainda sob o jet lag de um voo que chegara a São Paulo na segunda-feira de manhã. Esta ética de combinações inusitadas traz Rhys ao País para um show com John Ulhôa e Fernanda Takai, do Pato Fu, hoje, no Studio SP (Rhys fará também um show solo na quinta-feira). "Acho que vamos brincar de trocar músicas", conta Rhys. "Talvez toquemos algumas músicas do Pato Fu em inglês, e outras do Super Furry, em português", diz, com uma risadinha. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.