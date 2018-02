Grossmann e o prêmio da paz

Grossmann, que também lançou em alemão o livro A Mulher Foge (Companhia das Letras, no Brasil), lembrou que, com a mulher, pensou em proibir os filhos, então pequenos, de assistissem a filmes de horror para protegê-los de cenas mais fortes. A realidade de guerra em que viviam, no entanto, fez com que o casal abandonasse a ideia. "As notícias de jornais e TV eram mais terríveis que as cenas dos filmes."

É justamente contra o conformismo de seus conterrâneos em aceitar a guerra como fato cotidiano que luta Grossmann em seus ensaios e ficções. Ele perdeu um filho, Uri, em 2006, depois que o tanque em que ele estava com outros três colegas foi abatido por um míssil libanês. Na época, ele escrevia A Mulher Foge e, consternado, chegou a interromper o trabalho. Só retomou depois de motivado por outro autor, Amós Oz.

Depois da terrível perda, Grossmann tornou-se ainda mais prático. "Passei a mostrar que há alternativas para a paz, pois não estamos condenados pelos céus a viver eternamente em guerra", afirmou, acreditando no respeito aos adversários. "Temos de entender e aceitar as histórias de dor e pena dos palestinos."

Sobre os polêmicos assentamentos judeus em território palestino, Grossmann foi taxativo: "Sempre acreditei que os assentamentos são um grave problema, pois dificultam o processo de paz e ainda ameaçam a legitimidade de Israel. Mas há também um processo de demonização de Israel no mundo árabe, até mesmo nas escolas, pois o Hamas continua disposto a tirar Israel do mapa. Isso tudo seria desanimador, mas não esmoreço." Como viaja muito, o escritor percebeu diversas semelhanças nos hábitos e cotidianos de israelenses e palestinos, o que facilitaria, no seu entender, a formação de bons vizinhos. "Sei que não é possível um amor mútuo, mas pretendo a convivência pacífica."

Questionado se já pensou em deixar Israel, Grossmann fez silêncio antes de responder que a ideia já lhe ocorrera, especialmente após a morte do filho. "Nossa decisão, porém, foi clara: Israel é nossa casa, pois é o único lugar onde não nos sentimos estrangeiros."