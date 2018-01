Groove Armada faz hoje apresentação única em SP O duo britânico Groove Armada faz apresentação única hoje em São Paulo, no Credicard Hall. Elogiados por cantores como Elton John e Madonna, Tom Findlay e Andy Cato estão fazendo uma turnê mundial para comemorar uma década juntos, na qual apresenta seus principais hits, como ''My Friend'' e ''Superstylin''. De R$ 80 a R$ 300. As informações são do Jornal da Tarde