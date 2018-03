GRITO SEM FRONTEIRAS

Tudo começou há dez anos, quando o diretor Roberto Morettho ainda cursava artes cênicas na Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo, e a ideia de montar um grupo de pesquisas sobre dramaturgia surgiu. "Mais do que montar uma peça, a gente queria estudar a dramaturgia de uma história. Discutir como montar um texto que já estava pronto e também incluir nossas sugestões e questionamentos. E, além disso, falar de um teatro sem fronteiras etárias", conta Morettho, que hoje celebra, ao lado de Alessandro Hernandez, Mara Helleno e Teca Spera, a primeira década de um dos mais arrojados grupos teatrais do País quando o assunto é teatro infantojuvenil, a Cia. O Grito.

Para comemorar essa marca, a trupe apresenta de amanhã até segunda-feira, sempre às 15 e 20 horas, quatro peças que fazem parte de sua trajetória, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, em São José do Rio Preto. A celebração começa amanhã com O Caso da Casa, segue no sábado com Marujo, o Caramujo e a Minhoca Tapioca, no domingo é a vez de O Armário Mágico, e, na segunda, 1001 Fantasmas fecha a programação.

Para entender a importância dessas quatro montagens, vale a pena retornar à origem de O Grito. "Na mesma época em que o grupo de pesquisas surgia na ECA, eu cursava o último ano da disciplina Teatro Infantojuvenil, que não existe mais. Justamente porque o teatro infantil, que deveria ser o que inspirasse mais pesquisas, era o que menos tinha. Na reformulação de currículo, ela foi extinta porque muitos professores começaram a observar que essa denominação, em vez de melhorar, empobrecia o teatro. Além de haver muito moralismo, nem sempre era produzido de forma criativa", relembra Morettho.

Foi da vontade de investigar a questão e da ideia de que 'teatro é teatro' que O Grito partiu em direção à sua pesquisa. "Eu mesmo tinha preconceito contra montagens infantis, mas teatro é universal. Há o feito para todas as idades e o só para adultos. E há o olhar da criança sobre isso. Fomos em busca dessas discussões."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir daí, o grupo passou a realizar pesquisas sobre interpretação de símbolos e elementos do teatro tanto para os espectadores crescidos quando para os ainda em formação. "Um exemplo, simples, mas real, era o estudo de formas, como o triângulo, ou o de cores, como o vermelho. Que leitura os diferentes públicos fazem desse mesmo tema? A cor vermelha tem significados diferentes para as crianças e para os adultos. Começamos a desenvolver cada vez mais experimentações nesse sentido nas montagens ao longo desses anos", conta o diretor.

A pesquisa, o treinamento dos atores, as experimentações - tanto temáticas quanto estéticas - renderam montagens, projetos e intercâmbios internacionais adultos; cinco espetáculos infantis foram montados e O Grito ainda recebeu indicações e prêmios entre os mais importantes do teatro nacional, como o APCA de melhor ator de teatro infantil de 2005 para Alessandro Hernandez por 1001 Fantasmas. São pequenos grandes detalhes que seduziram o público e poderão ser revistos em breve também pelo público paulistano. "Vamos trazer essa mesma retrospectiva de Rio Preto para São Paulo em julho. Se não encontrarmos um teatro, vamos fazer no nossa própria sede, no Ipiranga. Queremos que os temas de que tratamos nas peças - como a morte, a vida após ela, a separação dos pais, a questão da imagem - sejam revistos pelo público", conta Morettho, que também prepara outros dois espetáculos comemoração aos dez anos do grupo: o infantil Filhote de Cruz Credo, de Hernandez, com estreia em maio, e um adulto, ainda em fase de pesquisa.