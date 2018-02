Grito pela preservação de um povo

Os índios ianomâmis sempre tiveram em Claudia Andujar uma voz potente para ajudar na divulgação de sua causa, ou melhor seria dizer, imagens avassaladoras que contam e recontam a vida deste povo indígena. Uma parceria que se iniciou nos anos 1970 e que continua até hoje, quase 40 anos depois.

Amanhã, a fotógrafa inaugura a exposição Sonho Verde Azulado no Prédio Histórico dos Correios, no centro de São Paulo. É uma iniciativa da Brazimage, que há dois anos tem como objetivo a ocupação dos espaços públicos por meio de exibições e projetos multimídias, criando novas relações com a cidade ao levar a arte para fora de galerias e museus.

Mais do que uma exposição, trata-se de uma instalação: são quatro fotos gigantescas, que juntas chegam a 1.200 m², colocadas no mezanino do edifício, mais uma outra, também de grandes proporções, instalada na empena de um prédio vizinho. Há tempos, Claudia Andujar gosta de readaptar e de ressignificar as imagens que já produziu. Não foi diferente com as dos ianomâmis.

Desde 1988, vem trabalhando a refotografia em cores dessas cópias em P&B - que, originalmente, são dos anos 1970 e cujos originais foram produzidos de forma analógica. A artista explica o processo de refotografia: "A partir de uma matriz em preto e branco refotografei as cópias com filmes infravermelhos e com diferentes luzes para criar novas possibilidades cromáticas", conta Claudia, por telefone.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado são registros cujas matizes variam do sépia, azul e verde: "Nos anos 1980 este foi um trabalho inovador e importante". Duas décadas depois, este trabalho continua inédito e inovador. Com a curadoria e parceria de Eduardo Brandão, da Galeria Vermelho, que representa a artista, foram selecionadas quatro imagens de uma mesma menina, de 10 anos, a 'Paxo+m+k +'(leia-se Paxoimiki): "Os ianomâmis não dão nomes para as pessoas como nós fazemos, eles criam apelidos a partir de uma característica pessoal", explica. "Esta menina atravessava os rios por cima dos troncos se segurando nos galhos com grande habilidade, daí o seu nome, pessoa equilibrada." O resultado são registros que variam do verde ao azul, criando uma sensação estética que realmente remete a um sonho. Já a imagem que ficará na empena de um edifício ao lado dos Correios é a de um menino da mesma idade e feita no mesmo período.

"Mas não quero que este trabalho seja visto apenas como algo estético, ou que tenha somente implicações visuais", afirma. "É preciso vê-lo e entendê-lo também como algo político, como uma maneira de continuar falando dos ianomâmi e acompanhando o que acontece com eles."

Coincidentemente, em outubro, 700 representantes ianomâmi se reuniram no Estado do Amazonas para comemorar os 20 anos da homologação da Terra Ianomâmi. Na pauta da assembleia, o futuro e a eterna luta contra a mineração e mineradores. Questões que desde sempre preocuparam Claudia Andujar, nascida na Suíça, em 1931, de origem húngara, mas brasileira por opção. Chega ao Brasil em 1955 e cria aqui sua trajetória como fotógrafa com reportagens realizadas entre 1962 e 1971 para revistas brasileiras, em especial a Realidade. E foi como fotojornalista que ela entrou em contato com os ianomâmis e começou seu projeto de registrá-los. Uma ligação que ela nunca deixou de ter.

A exposição Sonho Verde Azulado é mais uma prova disto: "Este sonho na verdade é meu, embora influenciado pela cultura ianomâmi. Um sonho em que espero finalmente ver preservada a natureza. É essa esperança no futuro que também norteou a escolha das imagens de duas crianças". Um sonho e uma voz que podem ecoar e atrair cooperação. Já que a exposição vai ser no Prédio Histórico dos Correios, quem sabe o governo brasileiro não decida fazer um selo em homenagem aos ianomâmis.