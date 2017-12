Gripe leva cantora Beth Carvalho à UTI

O empresário de Beth, Afonso Carvalho, contou nesta sexta-feira, 14, que ela estava vendo TV e conversando normalmente. "A transferência para a UTI foi uma precaução porque ela teve febre. Beth pode ser transferida para o quarto a qualquer momento", disse.

Por conta de uma fissura no osso sacro, que fica na base da coluna, a cantora, que fez 67 anos no mês passado, passou por seguidas cirurgias, de colocação e depois retirada de pinos ortopédicos de sustentação da coluna - por isso está há tanto tempo internada. A situação se arrasta desde 2009.

O empresário contou que ela está com muita saudade de fazer shows, mas não deixou de trabalhar, apesar de imobilizada numa cama. "No período da internação, colocou voz em dois CDs nos quais fez participação especial". No hospital, recebe a visita da família e de amigos do mundo do samba.