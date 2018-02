'Grigris' tem desfecho simples demais Do Chade veio um filme que parecia a obra de cota no Festival de Cannes deste ano. Um país africano, pobre, um filme sobre um personagem com um defeito físico em uma perna. Isso não o impede de dançar numa balada. Vira o John Travolta nos embalos da noite chadiana. O diretor Mahamat-Saleh Haroun, que foi ao Brasil lançar seu longa anterior - o belo O Homem Que Grita, já apresentado e premiado aqui em Cannes -, não está no maior festival do mundo somente para cumprir as cotas (e ainda por cima 33% dos filmes, em todas as seções, são franceses ou coproduções com a França, como este).