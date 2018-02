Grifes para jovens dominam 3º dia de desfiles na SPFW Grifes mais jovens dominaram o terceiro dia de desfiles na São Paulo Fashion Week, que nesta temporada apresenta 38 desfiles com propostas para outono-inverno 2009. Exceto Iódice e Huis Clos, que têm um target um pouco mais maduro, as demais grifes do dia vestem a meninada que quer ser vanguarda. De manhã, a Iódice apostou em tubinhos pretos e muito drapeado. Huis Clos veio com uma coleção sóbria e chique, como sempre. Os vestidos são curtos e misturam lã e veludo molhado. A 2nd Floor mostrou modelos com polainas de lã e bota altíssima. A Carlota Joakina trouxe modelagens rentes ao corpo, em materiais variados, enquanto Fabia Bercsek abusou de estampas e patchwork. Na Triton, as peças adotam silhueta afunilada. A Cavalera fechou o dia tendo Parintins como tema. Entre estampas de índios e cocares, o destaque fica para as jaquetas e calças de onça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.