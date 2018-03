Grifes mostram ícones dos anos 80 no Fashion Rio Apesar das propostas diferentes, as grifes que se apresentaram ontem no Fashion Rio deixaram um recado: apostam na volta de ícones dos anos 80. Blazers longos, camisões e tubinhos são alguns dos modelos que marcaram a década e que nos desfiles ganharam novas leituras. Num desfile ao ar livre, Walter Rodrigues insistiu nas sobreposições: calça com vestido, short com saia, regata com top transparente ou com tomara que caia. Branco, preto e amarelo foram as cores escolhidas.