Grifes da SPFW apostam em chapéus no outono-inverno

Hit do verão, o chapéu continua em alta no inverno, pelo menos nas coleções da São Paulo Fashion Week. A primeira a incluí-los na coleção foi Priscila Darolt, que apresentou no domingo casquetes, desenhadas por Victoria Grant, a estilista dos chapéus da Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Nessa quarta-feira, no quarto dia de desfiles na SPFW, foi a vez da grife OEstudio (assim mesmo, tudo junto) e da Ellus. A primeira apostou em modelos de abas pequenas - um deles era uma mistura de boné com chapéu de novelos de fios de algodão branco. Já a Ellus apostou no western preto. "É uma peça indispensável no inverno, principalmente nos dias mais frios, de vento e garoa", diz a estilista Anne Gaul. E apesar de o brasileiro não ter tal hábito de usar chapéu, Gaul acredita que a moda está começando a pegar. E se for tomar o verão como medida, a estilista está certa. Nas faculdades, os estudantes aderiram a todas as versões de boinas. Divas como a primeira dama francesa, Carla Bruni, aderiram ao modelo panamá, aquele de palha nobre, mole e com fita. Ela chegou a posar com um para fotos no início de janeiro, quando esteve no Brasil. Nos corredores do Fashion Week, a stylist Regina Guerreiro só foi vista circulando de chapéu. No desfile da Iódice, anteontem, os convidados da primeira fila ganharam de brinde chapéu de abas largas feito em palha. Dentro vinha um lenço de seda para quem quisesse enfeitá-lo. Alguns convidados, aderiram à ideia e usaram com lenço e tudo. Dono de uma chapelaria aberta na década de 50, na Rua Augusta, região central de São Paulo, Maurice Plas, de 87 anos, comemora a nova mania que fez seu negócio voltar a crescer. "No mês passado fiquei sem estoque. Devo isso aos jovens, que viraram meus principais clientes".