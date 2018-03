Grife Yves Saint-Laurent nega ter substituído estilista-chefe

A notícia havia sido dada pelo jornal International Herald Tribune, citando fontes não identificadas, e sem dizer quando a mudança seria concretizada.

"A Yves Saint-Laurent nega e considera infundados os atuais rumores sobre o chefe de design da marca", disse a grife em nota. "Stefano Pilati continua a dedicar seu talento e energia à Yves Saint-Laurent e às passarelas vindouras."

A reportagem do IHT causou alvoroço em Milão às vésperas da semana de moda da cidade. Executivos do setor andam preocupados com as perspectivas para o mercado da moda em 2012, devido à crise no mercado financeiro internacional e ao impacto das medidas de austeridade de governos europeus sobre o humor dos consumidores.

(Reportagem de Lionel Laurent)