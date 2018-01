Grife Santa Ephigênia faz desfile inspirado em Eva Perón

Inspirado em Eva Perón e nos anos 40 e 50, o estilista Luciano Canale, da Santa Ephigênia, fez um belo desfile na manhã desta quinta-feira, 10, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, zona sul. O inverno de Canale terá saias ora armadas ora bem ajustadas, além de pantalonas. O estilista usou tafetá, lã fria, organza, sedas e jersey - este utilizado em vestidos franzidos, com belo caimento. As cores: branco, preto, bege e até estampa de oncinha. O clima de Hollywood Porteño - como o desfile foi batizado - ficou realçado pela trilha de tangos. As moças calçavam sandálias de salto afunilado e plataforma, com delicados cristais nas fivelas. "O plataforma é confortável e o salto afunilado mantém a elegância", disse a design de sapatos Roberta Wright. A coleção foi aplaudida em diversos momentos da apresentação e, por fim, as convidadas fizeram questão de se levantar quando Canale apareceu, com uma camiseta com a inscrição "Love Marco". O desfile foi dedicado ao seu companheiro, Marco Maia, morto em outubro do ano passado. "Foram dois meses muito difíceis. Mas quando a coleção se concretizou e ontem eu vi as meninas lindas, maravilhosas, não tive como segurar a emoção". Ainda desfilam hoje Virzi, Coven, Cantão, Têca, Drosófila e TNG.