Grife discute impacto ecológico e social de coleções

A maratona de desfiles da São Paulo Fashion Week começa hoje com a Animale, que traz a super modelo Karlie Kloss, norte-americana que é considerada o novo padrão de beleza mundial. Em seguida, a grife paulistana UMA, de Raquel Davidowicz, em vez de realizar um desfile convencional, faz uma apresentação de sua coleção com uma performance da São Paulo Companhia de Dança. "A dinâmica este ano é totalmente diferente. As provas de roupa foram mais desafiadoras, pois os modelos agora dançam e estão sempre em movimento", comentou a estilista.

Na programação do Fórum, que ocorre na Praça das Artes, no centro, hoje e amanhã, Oskar Metsavaht apresenta amanhã os resultados do estudo do projeto Traces, realizado pelo Instituto-E, em parceria com o Imels (Italian Ministry for Environment, Land and Sea), Osklen e Fórum das Américas. Além da responsabilidade ecológica e social que o estudo apresenta ao fazer o rastreamento dos impactos socioambientais de seis de seus produtos, Oskar defende o conceito do novo luxo para falar de um consumo mais sustentável. "Luxo hoje é ser um consumidor responsável, que, ao comprar um produto de qualidade, valoriza a matéria-prima, o material, o trabalho", declarou ele ao Estado. "Sofisticação é saber a história de uma peça, que tem qualidade, passou por uma cadeia de responsabilidade socioeconômica e ecológica."

A coleção da Osklen, inspirada no universo do futebol, ele apresenta hoje. "Sempre quis fazer um desfile inspirado no futebol. É a hora. O mundo todo vai estar no Brasil ano que vem. É tão rico. Vai ser uma coleção linda", adiantou o estilista ao Estado.