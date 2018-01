Grife de Alexander McQueen vai continuar

Desde a morte do estilista, na semana passada, fashionistas vêm correndo para comprar os vestidos descolados e bolsas gravadas com caveiras da McQueen, mas persistem dúvidas quanto ao sucesso possível da grife no longo prazo, sem a visão do próprio McQueen.

"Lee é insubstituível, é claro", disse a jornalistas nesta quinta-feira o executivo-chefe da PPR, François-Henri Pinault, usando o primeiro nome de McQueen.

"Mas, apesar de ser a menor empresa deste grupo, ela se encontra em posição excelente", acrescentou. A PPR é proprietária da marca McQueen, além de outras grifes descoladas, como a de Stella McCartney.

Pinault disse que a última coleção criada por McQueen será exposta na semana de moda de Paris, em março. Organizadores do evento disseram que estão sendo inundados de telefonemas pedindo convites para o desfile ou oferecendo condolências.

A revista especializada Drapers divulgou na segunda-feira que as vendas de artigos de McQueen subiram 1.400 por cento no fim da semana passada.

A loja varejista de roupas online Net-A-Porter estava oferecendo um vestido de seda com estampa de réptil, azul gelo e ferrugem, da coleção, por 2.845 libras (4.445 dólares). Os artigos das coleções anteriores --incluindo designs caracteristicamente mórbidos, destacando caveiras e esqueletos-- já estavam esgotados.

No site de leilões online eBay, uma bolsa azul marinho sem alça, com fecho de caveira, estava sendo oferecida por 2.025 dólares.

O último desfile organizado pelo próprio McQueen aconteceu em Paris em outubro passado, com vestidos inspirados em seres marinhos fantásticos, aliens e insetos. Modelos trajando minivestidos com estampas deslumbrantes desfilaram calçando sapatos com garras, em meio a câmeras robóticas contorcidas.

(Reportagem adicional de Astrid Wendlandt)