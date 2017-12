Greve na Broadway continua, mas negociação prossegue Os técnicos da Broadway terminaram na terça-feira uma segunda noite infrutífera de negociações com produtores e teatros, mas aceitaram manter o diálogo durante sua greve, segundo produtores. A paralisação iniciada em 10 de novembro já provocou prejuízos de milhões de dólares por causa de cancelamentos no lucrativo feriado de Ação de Graças. "As conversas serão retomadas [na quarta-feira] às 10h. Os espetáculos serão cancelados até as matinês de quarta-feira", disse nota da Liga dos Teatros e Produtores da América. Pela segunda noite consecutiva, os patrões tentaram negociar com os representantes da Aliança Internacional de Empregados do Palco Teatral. O que se discute é quantos técnicos devem ser empregados em cada produção. O sindicato -- que representa eletricistas, carpinteiros, iluminadores e contra-regras, entre outros -- resiste a cortes de pessoal a não ser que a pessoa demitida receba um novo contrato. Os produtores dizem que cada produção tem necessidades próprias de profissionais. Alguns dos mais de 20 espetáculos da Broadway foram suspensos, mas oito permaneceram porque seus teatros têm contratos separados com o sindicato. A última greve da Broadway, em 2003, levou os músicos a pararem por quatro dias. Antes disso, a rua nova-iorquina dos teatros havia ficado quase 20 anos sem conflitos trabalhistas. (Por Daniel Trotta)