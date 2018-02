Greve em lendário estúdio de 'Cleópatra' e 'Ben-Hur' tenta impedir reestruturação

Um dos estúdios de cinema mais famosos do mundo, o Cinecitta de Roma, está sendo ocupado por funcionários que, acampados em frente ao local, tentam impedir uma reestruturação financeira que pretende tornar a empresa mais competitiva.

Engenheiros de iluminação, cenografistas e outros empregados estão há dois meses acampados dia e noite no terraço do prédio principal e em um terreno perto do local, em greve contra o estúdio.

Eles protestam contra um plano dos administradores de dividir o Cinecittà em diversas empresas diferentes, para aumentar a rentabilidade total.

O estúdio italiano já foi escolhido por cineastas para rodagem de megaproduções como Cleópatra e Ben-Hur. No entanto, recentemente o local está perdendo terreno para outros estúdios em lugares como o Leste Europeu, que oferecem custos mais baixos.

'Hollywood no Tibre'

O Cinecittà é uma das instituições mais conhecidas da indústria do cinema mundial. Nos anos 50 e 60, astros como Gregory Peck, Audrey Hepburn e Kirk Douglas, entre outros, atuaram em alguns de seus filmes mais famosos no estúdio italiano.

A poucos quilômetros de ruínas famosas de Roma, o local se especializou em épicos e filmes bíblicos. Foi no Cinecittà que Charlton Heston venceu a famosa corrida de bigas em Ben-Hur, produção de 1959.

O estúdio também foi palco do romance entre Richard Burton e Elizabeth Taylor no épico Cleópatra, de 1963.

Para muitos cinéfilos, o Cinecittà é mais famoso pelas produções italianas rodadas lá.

O falecido cineasta Federico Fellini, que filmou quase toda sua obra no Cinecittà, dizia que amava os estúdios, e guardou por toda sua vida as memórias de entrar no local pela primeira vez.

"Os estúdios marcaram o começo de tudo para mim", disse Fellini, em uma entrevista. "Todos os encontros, relações, amizades, experiências, viagens para mim começam e terminam nos estúdios de Cinecittà."

"Tudo que existe fora dos portões de Cinecittà é um depósito enorme para ser visitado, saqueado e trazido de volta avidamente e incansavelmente a Cinecittà."

Os estúdios ainda são muito usados até os dias de hoje. No verão passado, 20 produções - entre filmes estrangeiros e projetos televisivos italianos - foram rodados no Cinecittà.

Entre as grandes produções das últimas décadas filmadas no estúdio estão A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, As Gangues de Nova York, de Martin Scorcese, e Para Roma Com Amor, o filme mais recente de Woody Allen, rodado no ano passado.

Modernização

Para os administradores, o estúdio italiano perdeu espaço para outros países e precisa se modernizar financeiramente para sobreviver.

"A situação econômica mundial está mudando. A indústria cinematográfica está mudando. Os estúdios Cinecittà precisam olhar para frente", diz o diretor do estúdio, Giuseppe Basso.

"Nós acreditamos que precisamos oferecer o melhor serviço possível. Por isso, estamos fazendo a reestruturação."

Além de dividir os estúdios em empresas menores, os administradores querem construir um parque temático, um hotel e um spa.

Os funcionários dizem que os planos podem levar a eliminação de empregos importantes na indústria. Além disso, fariam com que o Cinecittà abandonasse suas atividades tradicionais, e começasse a se mover em direção de outros tipos de entretenimento.

"Isso nos preocupa", diz Francesco Mancini, porta-voz dos grevistas. "Eles dizem que é um relançamento do Cinecittà, mas para mim isso é algo em direção a atividades comerciais não ligadas ao cinema."

O movimento dos grevistas recebeu o apoio de cineastas renomados, como Bernardo Bertolucci e Ken Loach. Eles fizeram um apelo para que o presidente italiano, Giorgio Napolitano, impeça os planos de reestruturação.

Os administradores do estúdio negam categoricamente os planos de abandonar a produção cinematográfica no local.

Por trás das reivindicações dos grevistas está uma preocupação muito maior. Alguns temem que os valiosos terrenos do estúdio sejam vendidos a construtoras, e que o Cinecittà desapareça para sempre. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.