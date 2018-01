'Gremlins' 1 e 2, o inferno de Joe Dante

15H45 NO TCM

(Gremlins). EUA, 1984. Dir. de Joe Dante, com Zach Galligan, Phoebe Cates.

Adolescente ganha bichinho de estimação que parece de pelúcia, mas não segue a indicação de quem o deu. Molhado, o petizinho se multiplica e dá origem a uma legião de monstros que destrói cidadezinha, em pleno Natal. Grande diversão, e a cena em que os pequenos demônios se deliciam com a Branca de Neve de Walt Disney no cinema é um regalo. Reprise, colorido, 106 min. Veja na sequência, no mesmo canal, Gremlins 2, outro inferno de Dante.

VEJA TAMBÉM

Os Brutos Também Amam

(Shane). EUA, 1953. Dir. de George Stevens, com Alan Ladd. Western. Tel. Cult, 22 h. Colorido, 118 min.