Grega encontra desenhos que seriam de Van Gogh

Um caderno de rascunhos, que pode ter pertencido ao pintor holandês Vincent Van Gogh, foi encontrado por uma escritora grega em Atenas, na Grécia. Doretta Peppa encontrou o caderno junto com outros objetos que pertenciam a seu pai e passou dois anos tentando provar a autenticidade do livro. As páginas do caderno trazem desenhos quase idênticos a grandes obras do pintor, como Os Comedores de Batata e Auto Retrato com a Orelha Enfaixada, entre outros. O caderno é proveniente da Academia Real de Artes, em Bruxelas, onde Van Gogh estudou perspectiva no final do século 19. Testes de laboratório confirmaram a idade e autenticidade do tipo de papel usado no diário. Peppa disse ao correspondente da BBC em Atenas, Malcolm Brabant, que seu pai era um soldado da resistência grega durante a Segunda Guerra Mundial e recuperou o livro de um trem nazista que transportava objetos roubados de volta à Alemanha no final da guerra. Ainda não se sabe como o caderno foi parar nas mãos dos alemães, mas, de acordo com a lei grega, como ninguém reivindicou a propriedade do objeto, o caderno pertence à Peppa. Tesouro A especialista em artes grega, Athanassios Celia, descreveu os rascunhos do caderno como "um registro artístico único de um grande mestre e um tesouro para a história das artes". Um dos desenhos do caderno é um auto-retrato do artista cobrindo a orelha com as mãos. Para Peppa, a partir do desenho "é possível provar que esta foi a primeira imagem que o artista viu no espelho ao arrancar a orelha, antes de colocar a faixa", diz a escritora. Um dos quadros mais famosos de Van Gogh é Auto Retrato com a Orelha Enfaixada, onde o artista aparece com um curativo na orelha direita, que arrancou durante um dos ataques de problemas mentais. Além do caderno, a escritora encontrou também encontrou uma fotografia em preto e branco. A imagem foi analisada por um especialista em ortodontia, Dimitris Berdelis, que mediu as proporções da cabeça e da face do artista com outra fotografia famosa de Van Gogh. "De acordo com nossos métodos e medidas, a comparação é precisa, então podemos afirmar com certeza que se trata de uma fotografia de Vincent Van Gogh", disse o especialista. Caso a autenticidade do caderno de rascunhos seja reconhecida internacionalmente, o objeto pode ser avaliado em milhões de dólares, já que as obras de Van Gogh estão entre as mais caras do mundo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.