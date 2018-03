Greenaway, cineasta, escritor e artista multimídia O cineasta, escritor, pintor e artista multimídia britânico Peter Greenaway nasceu no dia 5 de abril de 1942 em Newport, no País de Gales, mas viveu a infância com a família em Essex. Quando criança, desejava ser pintor, por isso, aos 20 anos, matriculou-se em um curso da Walthamstow College of Art. Na época em que era estudante, fez seu primeiro filme, Morte do Sentimento, um ensaio sobre móveis de jardim de igrejas, filmado em quatro dos maiores cemitérios de Londres. Com o passar dos anos, foi realizando diversos filmes experimentais - muitos deles com trilha sonora de Michael Nyman, autor da famosa trilha musical de O Piano -, editando e dirigindo as produções. Seus filmes se parecem, em sua maioria, com pinturas. O primeiro longa-metragem do cineasta, The Falls, foi lançado somente em 1980. A partir de The Draughtsman´s Contract (O Contrato do Amor), uma ficção policial, de 1982, considerado um dos 100 melhores filmes britânicos, segundo o British Filme Institute, tornou-se um cult-director. Em 1989, com O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante (The Cook, the Thief, his Wife and her Lover, Grã-Bretanha/França/Holanda), com Helen Mirren e Tim Roth no elenco, passou a ser cultuado e odiado na mesma medida. Em 1991 adaptou Shakespeare para o cinema, A Última Tempestade (Prospero´s Book). Vale ainda destacar O Livro de Cabeceira (The Pillow Book), de 1996, com Ewan McGregor. Um dos trabalhos mais conhecidos de Greenaway é o projeto Tulse Luper Suitcase, história de um escritor que viveu em várias prisões e concentrou toda a informação do mundo em 92 malas. A história virou filme (As Maletas de Tulse Luper - Parte I: A História de Moab, 2003) e o cineasta trabalha até hoje no projeto, como explicou durante entrevista ao Estado. O interesse por ópera levou Greenaway a produzir, em 2005, o espetáculo multimídia Writing on Wate, trabalho em parceria com o maestro, o compositor David Lang e o calígrafo Brody Neuenschwander e a orquestra London Sinfonietta.