GREEN DAY TOCA SHAKESPEARE Billie Joe Armstrong, líder do Green Day, está compondo a trilha de uma nova versão da comédia Muito Barulho Por Nada, de William Shakespeare. De acordo com o jornal inglês Guardian, a música acompanha uma produção da peça feita pelo Yale Repertory Theatre, da universidade americana, com data de estreia prevista para março de 2014. A produção, com texto de Rolin Jones, adapta Shakespeare para uma Londres contemporânea e narra a ascensão musical de uma banda de Liverpool. Em 2009, o álbum American Idiot, do Green Day, foi adaptado para o palco pelo Berkley Repertory Theatre. A produção faturou US$ 40 milhões.