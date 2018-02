Green Day planeja lançar DVD com shows da turnê

Se os próximos shows que a banda fizer no Brasil forem semelhantes ao de Porto Alegre, os fãs poderão comemorar. Trata-se de um set list generoso que inclui os principais sucessos dos 23 anos de carreira do grupo. Estão incluídas canções como "Jaded", "Longview", "Basket Case" e "She". Nas quase três horas do show gaúcho, eles tocaram também um medley com covers de Black Sabbath, Led Zeppelin, AC/DC e Ramones. "Este não é apenas um show. É uma celebração, porque é o fim da nossa turnê. Vai ser demais!", garantiu Billie Joe.

Atualmente a banda também está com um musical em cartaz na Broadway, em Nova York, com as músicas do recente álbum "21st Century Breakdown". Billie Joe afirmou que seria interessante levar o musical a outros países, inclusive o Brasil. "Seria muito interessante descobrir como ficariam nossas canções traduzidas para o português", disse o vocalista.

Numa outra ação inédita da banda, eles decidiram fazer um concurso para escolher os grupos que iriam abrir seus shows durante a turnê na América Latina. "O que não queremos é tocar com bandas como 30 Seconds to Mars (de rock alternativo). Sem ofensas. Queremos conhecer o som local. Na Venezuela, por exemplo, a banda de abertura foi ótima", disse Billie. Em São Paulo, o grupo que terá a honra de abrir para os californianos serão os paranaenses do Nevilton. As informações são do Jornal da Tarde.

Green Day - Quarta-feira (20), às 22h. Arena Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1.209). Ingressos: R$ 250 (pista premium - esgotado) e R$ 190 (pista comum). 14 anos. Tel. (011) 4003-1527. www.livepass.com.br.

Set list de Porto Alegre

>> Song of the Century

>> 21st Century Breakdown

>> Know Your Enemy

>> East Jesus Nowhere

>> Holiday

>> Letter bomb

>> Give Me Novacaine

>> Are We the Waiting

>> St. Jimmy

>> Boulevard of Broken Dreams

>> Nice Guys Finish Last

>> Burnout

>> Geek Stink Breath

>> Going To Pasalacqua

>> 2000 Light Years Away

>> Hitchin?a Ride

>> When I Come Around

>> Medley: Iron Man/Rock N?Roll/Sweet Child O?Mine/Highway to Hell

>> Brain Stew

>> Jaded

>> Longview

>> Basket Case

>> She

>> King For a Day

>> Medley: Shout/Blitzkrieg Bop/Break On Through/Hey Jude

>> 21 Guns

>> Minority

BIS 1:

>> American Idiot

>> Jesus of Suburbia

BIS 2:

>> Whatsername

>> Wake Me Up When September Ends

>> Good Riddance (Time of Your Life)