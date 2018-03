GREEN DAY NOS PALCOS EM MARÇO Os integrantes do Green Day disseram na segunda que voltarão a fazer turnê em março. A banda teve de cancelar apresentações de sua última excursão porque o vocalista Billie Joe Armstrong passou por tratamento contra abuso de substâncias em setembro. Detalhes sobre seus problemas com drogas não foram revelados. Armstrong, 40 anos, escreveu no site: "Gostaria de agradecer pelo apoio que recebi nos últimos meses. Isso não passou despercebido e serei eternamente grato por ter amigos e uma família incríveis". O tour começa em Chicago no dia 28 de março e passará por Pittsburgh, Nova York, Toronto, entre outras cidades. / REUTERS