Grécia vai derrubar prédios para melhorar vista da Acrópole O ministro grego da Cultura, George Voulgarakis, assinou um decreto autorizando a demolição de dois edifícios históricos atenienses para melhorar a vista de um novo museu ao lado do Partenon, informou o ministério na quarta-feira. Apesar dos protestos de conservacionistas, Voulgarakis autorizou a demolição do palacete art-déco e de um imóvel neoclássico pertencentes ao compositor Vangelis. O decreto data de 30 de agosto, antes, portanto, da eleição de 16 de setembro, num momento em que a opinião pública estava voltada pelos graves incêndios florestais que mataram mais de 60 pessoas no país. "O ministro tomou a decisão sob pressão, antes da eleição antecipada e porque o conselho central arqueológico (KAS) já havia tomado sua decisão", disse Evgenia Migdou, porta-voz do ministério. (Por Renee Maltezou)