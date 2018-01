Gravuras revelam como o Brasil saiu da corte para a rua É uma mostra ambiciosa com 140 gravuras que cobre do século 17 à contemporaneidade, passando pelos modernos. Com curadoria de Carlos Martins e Cláudio Mubarac, a exposição (Imagem) Gráfica, na Estação Pinacoteca, traz artistas fundamentais, de Debret a Cildo Meireles (autor da obra abaixo). Entre os artistas está Lívio Abramo.