Gravuras desde o século 15, em mostra panorâmica Por mais de 200 obras é possível ver o percurso da história da arte gráfica na ampla mostra Impressões Originais: A Gravura desde o Século 15, que acaba de ser aberta no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Não se trata de uma exposição cronológica, mas nos três andares da instituição o percurso sobre a produção de gravura realizada entre os séculos 15 e 20, passando por obras feitas a partir de técnicas diferentes, estilos e movimentos artísticos distintos. Os artistas dessa panorâmica são de um pesado time, basta citar poucos dos nomes para se ter uma idéia: Goya, Rembrandt, Matisse Gauguin, Nolde, Miró, Lichtenstein, Kokoschka, Max Bill, Toulouse-Lautrec, Paul Klee e Sol Lewitt. Há brasileiros também, contemporâneos, representados por obras dos clubes de gravura do Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museus Castro Maya do Rio, mas eles estão na menor parte da exposição. Tanta diversidade num período tão extenso de história, que começa no século 15 justamente porque a gravura começou a ser feita nessa época, fez com que os curadores Carlos Martins, Valéria Piccoli e Pieter Tjabbes elegessem a produção de sete artistas como fundamentais para a concepção dessa mostra. No terceiro andar do CCBB, o visitante vai encontrar prensas, instrumentos e edições, mas também obras de três dos artistas fundamentais, do alemão Albrecht Dürer (1471-1528), do francês radicado na Itália Jacques Callot (1592-1635) e do holandês Rembrandt van Rijn (1606-1669). "Dürer foi escolhido pelas inovações e por seu aprimoramento técnico; Callot inventou a técnica do verniz na água-forte; e Rembrandt não respeitou os limites das técnicas, as misturou em sua produção", diz Carlos Martins. O detalhamento da gravura em metal de Dürer e, como chama a atenção Tjabbes, o efeito do claro-escuro que Rembrandt transpõe para o papel são belos destaques. Já o segmento no segundo piso, o mais numeroso, se faz a partir da produção dos italianos Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) e Giorgio Morandi (1890-1964); e dos espanhóis Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) e Pablo Picasso (1881-1973). "Piranesi foi um sucesso editorial em vida, que imprimiu marca própria com as obras das paisagens de Roma", diz Valéria. Como conta a curadora, as obras críticas de Goya, sobre o "lado trágico da vida", foram editadas somente a partir de depois de 40 anos de sua morte. Dessa maneira, as gravuras de Goya se relacionam na mostra com as obras dos expressionistas, que carregavam em seus trabalhos os temas do trágico e da crítica social. E, depois, Picasso e Morandi, contrastantes (o espanhol era o "artista de energia" e o italiano, um artista do silêncio que se dedicou a ir ao encontro do máximo da essência ao representar garrafas e a paisagem) abrem na exposição o caminho da arte moderna até a pop art, "o último momento em que a gravura está amalgamada em um movimento artístico", como define Martins. Nesse percurso, as cores vão ganhando mais presença, surgem o abstracionismo, o gestual - essa mostra vem claramente reafirmar que a gravura não é, de maneira alguma, um gênero menor. Impressões Originais: a Gravura desde o Século XV. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, (11) 3113-3651. 3.ª a sáb., 10 h às 21 h; dom., 10 h às 20 h. Grátis. Até 7/1