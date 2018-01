Gravuras de Picasso vão a leilão em Londres Uma primeira seleção das pinturas que integram a Suíte 347 (Série 347) de Pablo Picasso, considerada pelos especialistas um prodigioso testemunho autobiográfico do artista em sua maturidade, vai a leilão amanhã, em Londres. A segunda seleção, completando a série de 176 gravuras, estará à venda em 20 de setembro, informou a casa de leilões Christie´s. O preço inicial de cada gravura vai de 2 mil a 29 mil euros, acrescentou a Christie´s, mas não informou quem é o atual proprietário das obras. Durante 204 dias, entre março e outubro de 1968, Picasso se dedicou exclusivamente à arte da gravura, com a ajuda dos irmãos Aldo e Piero Crommelynck. Os dois abriram uma oficina em uma velha padaria, perto da casa de Picasso em Mougins, na França. Formados pelo gravador parisiense Roger Lacourière, os irmãos se esforçaram para estar à altura das exigências do criador espanhol. Em muitos casos, um claro desafio às técnicas tradicionais do meio. A Suíte 347 é considerada, pelos analistas, o diário pessoal do artista nesse período de enorme criatividade. Misturando confissão autobiográfica e fantasia, Picasso deixou nela suas experiências e seus desejos mais íntimos. "Ninguém nunca sabe o que vai sair, mas quando o desenho começa a ter forma, nasce uma história e uma idéia e ali está. Fico horas e horas desenhando, observando as minhas criaturas e pensando nas loucuras que elas cometem. É a minha forma de escrever ficção", confessou o pintor e escultor a um de seus biógrafos. Nas gravuras que compõem a série, Picasso assume identidades distintas - artista, fauno, bufão, viciado em sexo -, guiando o espectador pelo mundo do circo, pela arte clássica e pela mitologia. Entre as mais conhecidos estão La Celestina e Rafael y La Fornarina.