'Gravidade', Alfonso Cuarón, abre a 70ª edição de Veneza Por fim a caixa foi aberta e mostrou-se à imprensa italiana e mundial presente no Lido a ficção científica Gravidade, de Alfonso Cuarón, que inaugura o festival na condição de fora de concurso. O longa foi bem recebido. Houve aplausos: nenhuma consagração, mas passou pelo teste da primeira exposição pública na vasta sala, a Darsena, reservada às sessões da imprensa. Muitos diretores italianos a chamam de "matadouro do Lido", tamanhas são as reações contrárias, vaias e impropérios que lá já se ouviram e assistiram. Verdade que a crítica italiana é mais severa com as produções do seu país do que com as que vêm de fora, praticando uma espécie de nacionalismo às avessas. São, sobretudo, tolerantes com as produções norte-americanas, em especial se acompanhadas ao vivo de sua constelação de estrelas. E aqui havia duas de primeira grandeza, George Clooney e Sandra Bullock.