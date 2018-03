Grávida, Ivete Sangalo lança CD gravado em casa

Milionária, a cantora já contabiliza 5 milhões de discos vendidos em sua carreira solo. Seu último CD/DVD - Ao Vivo no Maracanã - bateu a casa das 750 mil cópias (500 mil DVDs e 250 mil CDs). Depois de vislumbradas as parcerias nos telões com Marcelo Camelo, Lulu Santos, Maria Bethânia, Saulo Fernandes, Aviões do Forró, sua irmã Mônica San Galo e Carlinhos Brown, Ivete surge para responder às perguntas da imprensa. Mas só sobre o trabalho. Quando uma jornalista de São Paulo questiona a artista sobre um futuro casamento, a cantora sobe nas tamancas: ?Mas o que isso tem a ver com o DVD, minha filha??

O CD e DVD, que saem com tiragem de 100 mil exemplares (um luxo para o atual mercado fonográfico), escancaram de maneira doce a intimidade da cantora. O material foi todo gravado em seu luxuoso apartamento, na Morada dos Cardeais, onde Ivete montou um estúdio paradisíaco de frente à praia. O DVD, que vai ao ar hoje, às 21h30 no canal Multishow, foi gravado em apenas 12 dias, no final do ano passado. O repertório, segundo seu produtor, Alexandre Lins, é uma mescla de escolhas de Ivete e sugestões dos convidados. As informações são do Jornal da Tarde.