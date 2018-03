Grávida de gêmeos, Angelina Jolie é estrela em hospital francês

Ela chegou de helicóptero e tem um andar inteiro do hospital a sua disposição. A presença da atriz Angelina Jolie em uma clínica francesa, para dar à luz gêmeos, não será uma internação comum. Angelina, de 33 anos, está desde domingo, 29, no hospital Lenval em Nice, no sul da França, disseram fontes da instituição, falando sob condição de manter o anonimato devido ao sigilo em torno da famosa paciente. De acordo com testemunhas, o marido dela, Brad Pitt, com quem tem uma filha, está na residência temporária do casal em Correns, um vilarejo do século XVII, não muito distante, e tem ido visitá-la. Parece que ele está tomando conta dos quatro filhos - três adotados e a quarta, Shiloh, a filha biológica do casal, nascida na Namíbia em 2006. Depois de meses de especulação sobre a gravidez, Angelina finalmente confirmou que estava esperando gêmeos em uma entrevista durante o Festival de Cinema de Cannes, em maio. A data prevista do parto não foi informada. A atriz estará sob os cuidados do médico Michel Sussman e tem um quarto com vista para o mar Mediterrâneo. Pitt, de 44 anos, também tem um quarto no quinto andar do hospital, isolado para a família e acompanhantes, além de estar protegido por guarda-costas. Sussman deve dar uma entrevista à imprensa sobre sua famosa paciente no fim desta quarta-feira, 2, já que a mídia de todo o mundo busca informações sobre o casal mais famoso de Hollywood atualmente, apelidado de "Brangelina". Paparazzi de todo o mundo foram no mês passado para Correns, na Provença, perto de Miraval, quando vazou a informação de que o casal havia chegado lá. Um porta-voz de Angelina nos Estados Unidos não confirmou a localização dela, após surgir na terça a informação sobre Correns. Ele disse apenas que ela estava "bem, muito saudável e feliz". A fama de Angelina (Tomb Raider e Garota Interrompida) e Pitt (Onze Homens e Um Segredo) aumentou com o romance dos dois após atuarem juntos Sr. & Sra. Smith, em 2005. Uma revista norte-americana de celebridades disse que Angelina espera duas meninas, mas uma publicação rival afirmou que será um menino e uma menina.