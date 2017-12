Grávida, Christina Aguilera faz fotos sensuais para revista

A cantora pop Christina Aguilera, grávida do primeiro filho, deu uma de Demi Moore e posou seminua para a revista Marie Claire americana. A edição é de janeiro de 2008, mas chega às bancas dos Estados Unidos e à internet no dia 11 de dezembro. É a primeira vez que a celebridade fala sobre o filho, casamento e o futuro no artigo intitulado "Sexy Mama" (mamãe sexy, em português). Christina Aguilera na capa da Marie Claire americana de janeiro. Foto: AP