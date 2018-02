Gravadora lança trilha sonora de 'Tropa de Elite' A gravadora EMI apostou em promoções no lançamento do CD com a trilha sonora de "Tropa de Elite". Além das faixas, o álbum vem com pôster e vale-ingresso para assistir ao filme de graça no cinema - com a condição de ter um acompanhante pagante. A expectativa é que o disco seja bastante procurado para este Natal, apesar das preocupações com a pirataria, que já atrapalharam o lançamento do filme. A curiosidade da trilha sonora foi o fato de trazer canções antigas que voltaram a ser tocadas nas rádios por causa do sucesso do filme. A música "Tropa de Elite", por exemplo, faz parte do disco de estréia da banda paulista Tihuana ("Ilegal"), lançado em 2000. O disco ainda tem diversos funks, o rock "Polícia", dos Titãs, e "Lado B, Lado A", do Rappa.