Gravações raras do Joy Division serão vendidas Diversas fitas raras do grupo britânico de pós-punk Joy Division serão vendidas a um colecionador pela engenheira de som Julia Adamnson, que resgatou o material da lixeira após o fechamento de um estúdio em Stockport, na Inglaterra, nos anos 1990. Nas fitas, há takes não usados em Closer, de 1980, segundo e último disco da banda, além de gravações do grupo Magazine. / EFE