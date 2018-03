Gravação recém-descoberta dos Beatles será leiloada Uma gravação dos Beatles na qual os integrantes da banda conversam, riem e tocam durante uma sessão de gravação em estúdio será leiloada, informou hoje a Cameo Auctioneers. De acordo com a casa de leilões, a fita de rolo tem meia hora de duração, foi gravada em 1964 e descoberta recentemente por um homem enquanto limpava o sótão da casa de seu pai. Num trecho da fita, John Lennon e Paul McCartney caem na gargalhada diversas vezes enquanto tentam concluir a balada I''ll Follow the Sun. A fita também contém versões de músicas como I Feel Fine e Don''t Put Me Down Like This, informa a casa de leilões. A expectativa da Cameo é de que a raridade seja vendida por algo entre 8 mil e 12 mil libras esterlinas (entre 25 mil e 40 mil reais). O leilão será realizado na próxima terça-feira em Midgham, cerca de 75 quilômetros a oeste de Londres.