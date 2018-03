As apresentações da cantora, conhecida no País com o hit "Unbreak My Heart", estavam previstas para começar no dia 12, no Rio de Janeiro, depois seguiria para São Paulo, nos dias 17 e 18. Turnê incluía ainda shows em Curitiba, Porto Alegre e Recife. O reembolso do valor dos ingressos será efetuado nos mesmos canais de venda onde foram adquiridos.