Grato a Silvio Santos, Nascimento reaparece no Troféu Imprensa Afastado do expediente desde setembro, o jornalista Carlos Nascimento reapareceu para as câmeras de TV ontem, quando receber pessoalmente uma estatueta do Troféu Imprensa referente a 2012. "Estou me recuperando de um câncer", disse ele, ao lado de sua parceira da bancada, Karyn Bravo. "O meu contrato venceu durante a minha doença, e dois meses antes de o contrato vencer, apareceu uma pessoa na minha casa, com novo contrato, dizendo que o Silvio falou pra eu me tratar o tempo que fosse necessário, até que pudesse voltar." "Só fiz o que se deve fazer numa situação como esta", reagiu Silvio Santos. Ao que Nascimento reiterou seus agradecimentos ao patrão, visto que essa gentileza não é praxe entre empresários. Mais magro, o jornalista afirmou que pretende voltar a trabalhar em tempo de mediar os debates eleitorais previstos pelo SBT para este ano.