Grass descreve temor e vergonha de ter sido da SS Em seu novo livro de memórias, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Günter Grass fala sobre a vergonha de ter servido na elite da fanática organização nazista durante a 2.ª Guerra Mundial. O autor do aclamado clássico "O Tambor" e de outros 50 romances, foi duramente criticado por sua recente confissão de que pertenceu à Waffen-SS quando era jovem. Ele fez essa declaração pouco antes da publicação do livro, que trata do período de sua juventude e dos anos da Guerra. Grass também recebeu apoio de outros escritores, entre eles, John Irving, que disse que "Grass continua sendo um herói, como escritor e como guia moral; seu valor como escritor e cidadão da Alemanha é exemplar e sua valentia enaltece, não se altera, por sua recente revelação". Em seu novo livro, intitulado "Beim Haeuten der Zwiebel" (Descascando Cebolas) Grass recorda o quão atrativa era a propaganda nazista. Quando foi convocado pela 10.ª Divisão Panzer da SS, chamada Frundsberg, não encontrou "nada ofensivo" no fato de que o herói por quem foi chamado para a divisão, Joerg von Frundsberg, era alguém que tinha lutado "pela liberdade e pela liberação", no século 16. "Basta de desculpas", disse Grass. "Sem dúvida, durante anos me neguei a reconhecer a palavra e a dupla letra. O que aceitei com o torpe orgulho de meus anos juvenis, silenciei depois da guerra por uma vergonha crescente". O livro de Grass que deveria ser publicado em 1.º de setembro chegou antecipadamente às livrarias alemãs, na quarta-feira, 16. Nos Estados Unidos a obra será lançada no terceiro trimestre de 2007, de acordo com a editora Harcourt, que não tem planos de antecipar sua chegada às livrarias norte-americanas. Grass, de 78 anos, mostra uma imagem escassamente heróica de seu serviço militar com a divisão, que combateu os soldados soviéticos até o final da guerra na Alemanha Oriental. Foi capturado pelos norte-americanos em maio de 1945 e depois de sofrer uma ferida de metralhadora na perna e outra que o deixou com o braço esquerdo rígido sem poder movê-lo. Sua divisão não pode entrar em combate antes porque esperava a entrega de tanques que nunca chegaram a seu destino.