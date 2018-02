Grant vence em caso de grampo Um juiz britânico ordenou na quarta-feira que a polícia entregue ao ator Hugh Grant ou à sua ex-namorada Jemima Khan informações que podem demonstrar que telefonemas entre ambos foram interceptados por um detetive particular a serviço do jornal News of the World, envolvido no escândalo de grampos da empresa News Corp. Grant tem sido um crítico feroz da empresa do magnata Rupert Murdoch, desde a revelação, no começo do mês, de que jornais do grupo teriam grampeado caixas postais telefônicas de centenas de personalidades britânicas. Ele cobra punições exemplares aos casos de espionagem. / REUTERS