Grandes nomes da música lamentam a morte de Pavarotti

A morte de Luciano Pavarotti aos 71 anos, em Modena, cidade italiana onde nasceu e vivia, comoveu o mundo da música, desde as personalidades da música clássica, como seus parceiros tenores Plácido Domingo e José Carreras, até astros do rock, como Bono e maestros brasileiros. Plácido Domingo, tenor - "Sempre admirei sua voz divina, com seu timbre inconfundível. Amava seu senso de humor. Em nossos concertos com José Carreras esquecíamos que estávamos nos apresentando porque nos divertíamos muito" José Carreras, tenor - "É uma grande perda, não apenas uma das maiores vozes de todos os tempos, mas foi um grande amigo. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos tenores mais importantes de todos os tempos. Um homem maravilhoso e carismático. Ele sempre me ajudou nos momentos mais difíceis, em especial quando fiquei doente. Ele sempre me ligava oferecendo apoio e animando meu espírito" Bono Vox, cantor do U2 - "Alguns cantam ópera. Luciano era uma ópera. Ele vivia suas canções. Um grande e generoso amigo. Falei com ele na semana passada. A voz que um dia foi maior que qualquer banda de rock já era apenas um sussurro" Montserrat Caballé, soprano - "Era a minha alma gêmea e uma pessoa fantástica. Cantei muitas vezes com ele, nos palcos e nos estúdios. Eu o amava muito e o admirava ainda mais. Sinto sua perda na minha alma. Não posso acreditar que nos deixou." Elton John, cantor e compositor - "É um dia muito triste para a música e para o mundo" Joan Sutherland, soprano - "A qualidade do som de sua voz era diferente. Você a ouvia e sabia imediatamente que se tratava de Luciano" James Levine, Diretor do Metropolitan Opera House de Nova York - "A voz de Luciano era tão bonita e sua emissão tão natural que era capaz de tocar diretamente as pessoas, mesmo quem não conhece ou se interessa por ópera" Ioan Holender, diretor da Ópera de Viena - "Sua morte significa o desaparecimento do maior tenor de nossa época e a perda de um ser humano que tinha um impacto extraordinário sobre as pessoas por meio de sua arte" Andrea Bocelli, tenor - "A dor em meu coração só é aliviada pela certeza de que sua arte permanecerá conosco" Romano Prodi, primeiro-ministro italiano - "Ele mostrou ao mundo a mais autêntica imagem artística de nosso país, despertando emoções e espalhando paixão e cultura" Zubin Mehta, maestro - "Seu coração era tão grande quanto a sua voz. Ele sempre criava uma atmosfera positiva em torno dele." Franco Zeffirelli, cineasta e diretor teatral - "Havia tenores e havia Pavarotti. Seu maior mérito é o de ter abordado a música em sua globalização, dos cantos populares à lírica" Mirella Freni, soprano - "O mundo perdeu um grande tenor, mas eu perdi um amigo. Crescemos juntos, estudamos juntos e Deus nos abençoou com grandes carreiras. Perdi meu irmão" Jamil Maluf, maestro - "Ele foi a junção da emoção com a versatilidade, que só tem um paralelo na história, Maria Callas. E teve ainda inquestionável importância na popularização do canto lírico." Roberto Minczuk, maestro - "Fica um vazio na música. Não há ninguém que possa substituir essa figura incrível. A música dele era intuitiva, isso que encantava."